PÕHJALIK ÜLEVAADE | Kui kaua on poed pühade ajal lahti? Miks töötajad sel ajal väga tööd teha soovivad?

"Pikkade jõulupühade keskne element on hea ja rikkalik toidulaud – see on jõulude üks mõte ja toob pered kokku üle Eesti. Oleks mõeldamatu, et kõik toidupoed oleksid jõuluperioodil suletud," kommenteeris olukorda Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. Sellest tulenevalt on Selver poed pühade ajal ikkagi avatud, kuid ajaliselt tavapärasest vähem.

Hyvönen lisas, et töögraafikuid tehes püüavad nad töötajate soove arvesse võtta ning kuna töötajaskond on erineva tausta ja elustiiliga, siis tähistatakse ka pühi kodus eri aegadel. Pühade ajal oleme pakkuvad ka tööampse ettevõttest väljapoole. "GoWorkaBit tööampsu tegijate seas on palju tahtjaid pühadeperioodiks – isegi rohkem, kui suudame tööampse pakkuda," sõnas ta.

"Meie põhiväärtus on olla oma klientide jaoks olemas just neile sobival ajal – jõuluperioodil on tavaks varuda rikkalikumalt nii toidukraami kui osta ka kingitusi, see kõik vajab aega. Oleme saanud palju positiivset tagasisidet klientidelt, kes hindavad väga võimalust teha ostud ööpäeva jooksul endale sobival ajal ja rahvamassides trügimata," sõnas personalidirektor Jarkko Hyvönen.

1.01 on samuti kõik 24/7 kauplused avatud 24/7. Rocca al Mare, Kristiine ja Annelinna Prisma on avatud ajavahemikul 12-23 ning Tiskre Prisma kella 12-23ni.

25. ja 26. detsember on samuti 24/7 kauplused avatud tavapäraselt. Tallinnas Kristiine ja Rocca al Mare Prisma on avatud kella 8-23ni, Tiskre Prisma 7-23ni ja Tartu Annelinna Prisma kella 8-23ni.

24.12 on kõik 24/7 kauplused avatud tavapäraselt. Rocca al Mare, Kristiine ja Annelinna Prisma on avatud kl 8-21 ning Tiskre Prisma kl 7-21.

Jõulu esimesel pühal, 25. detsembril, on pea kõik Maxima kauplused avatud kell 10-22, välja arvatud Narva Kreenholmi ja Tallinnas Smuuli kauplused ning Haabersti, Linnamäe ja Pärnu XXX kauplused, mis on avatud kell 9-22.

Mõnedel kauplustel on eeltoodust siiski erinev lahtiolekuaeg. Näiteks Tallinnas muidu 24/7 lahti olevad Haabersti ja Linnamäe XXX kauplused on avatud kella 21ni ning Tartu mnt kauplus on lahti kell 7-20. Väljaspool Tallinna on Paide kauplus avatud kell 8-20.

Kui tavapäraselt on Maxima kauplused lahti ajavahemikus kell 8-22 või 8-23 (väiksemates kohtades pühapäeviti ka kell 9-22 või 9-21), siis jõululaupäeval, 24. detsembril, on Maxima kauplused valdavalt avatud kell 8-20 või kell 9-20.

"Töötamine riiklikel pühadel on töötajale topelt tasustatud. Oleme lühendanud tuntavalt jõululaupäeva ja vana aasta viimase päeva kaupluste avamisaegasid, et nendel päevadel tööl olevad töötajad saaksid juurde pere ja lähedastega veedetavat aega," sõnas kommunikatsioonijuht Rivo Veski ning lisas, et töögraafikute koostamisel ei ole neil probleem töötajate tööle saamisega pühadel, pigem on töötajate poolelt nõudlus suurem kui on tegelik vajadus.

Jõulu teisel pühal, 26. detsembril on enamus nende kaupluseid avatud kell 8-22 ning suuremad kella 8-23ni, välja arvatud Tartu Anne ja Ilmatsalu ning Jõgeva, Türi ja Tallinnas Mustamäe tee kauplused, mis on avatud kell 9-22ni. Narva-Jõesuu, Räpina ja Tamsalu kauplused on avatud kell 9-21ni. Haabersti ja Linnamäe kauplused on avatud alates kella 8st hommikul.

31. detsember ja 1. jaanuar

31. detsembril on Maxima kauplused valdavalt avatud kell 8-20. Kella 7st on avatud Tallinnas Tartu mnt kauplus ja kella 9st on avatud Narva-Jõesuu, Tamsalu, Sindi, Kiili, Tartumaa Vahi ja Elva kauplused. Tallinnas on Haabersti ja Linnamäe XXX kauplused avatud kuni kella 22ni.

Kimber tõdes, et Maxima on oma kauplused 1. jaanuaril mõned aastad sulgenud, kuid kuna eestlased soovivad siiski, et kauplused oleks ka pühade ajal lahti, on nad sellest loobunud. Tema sõnul pole ka töötajate leidmine probleemiks osutunud. Sellest tulenevalt on kõik nende kauplused uue aasta esimesel päeval avatud 12-22ni.

Lisaks on neil kaks ööpäevaringset poodi, mis on ka pühade ajal jätkuvalt lahti.

Maxima töötajate hingeelu

Kimberi sõnul koostavad nad pühadeaegsed töögraafikud lähtudes töötajate endi eelistustest ning ongi neid töötajaid, kes hea meelega pühade ajal töötavad. Seda seepärast, et vastavalt seadusele saavad nad topelttasu. Kokkuleppeliselt saavad nad ka vabu päevi pühade ajale panna, mis saab toimuda tänu jõuluabilistele. "Jõuluabilisteks on tihti üle 17-aastased kooliõpilased, kes tahavad koolivaheajal tööampse teha, taskuraha teenida ja kaupluste pühademeeleolust osa saada. Võib juhtuda sedagi, et jõulude eel ja aasta lõpus on meie kontoritöötajadki kauplustes abiks." sõnas ta.

COOP

Coopil on kokku 330 kauplust, kus sõltuvalt piirkonnast on plaanis kas pühade ajal kaupluste lahtiolekuaegasid lühendada või hoida hoopiski suletuna. "Kui palju ühe või teise kaupluse lahtiolekuaega lühendatakse, sõltub aga juba konkreetsest ühistust ja konkreetsest kauplusest," sõnas Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido. Seega siin tuleb igal ühel endal veenduda, kuidas on lood tema kodukoha kauplusega.

Rimi

Ka Rimi on võimalusel lühendanud pühade ajal erinevate kaupluste avamisaegu, et töötajad saaksid pühadest osa. "Näiteks jõuluajal on kauplused avatud lühemalt, et töötajad saaksid veeta pühade ajal rohkem aega lähedastega," sõnas kommunikatsioonijuht Katrin Bats.

Rimi poed on pühade ajal lahti järgmiselt:

24. detsembril suletakse Rimi kauplused 19.00

25. detsembril avatakse Rimi kauplused 10.00, sulgemisaeg 20.00

26. detsembril avatakse Rimi kauplused 10.00, sulgemisaeg tavapärane 22.00

31. detsembril avatakse Rimi kauplused tavapäraselt, sulgemisaeg 20.00

1. jaanuaril avatakse Rimi kauplused 12.00 ja suletakse 21.00

Samas on üksikuid erandeid, seega tasub iga konkreetse poe lahtioleku aega kontrollida Rimi kodulehelt.