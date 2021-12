Kahe suure roheenergiat tootva ettevõtte koondumine seaduspärane

Riigikohus ei võtnud menetlusse ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ kassatsioonkaebust. Seega jääb jõusse Tallinna Ringkonnakohtu 17.06.2021 otsus, millega jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu otsuse resolutsioon muutmata. Kohtuvaidlus puudutas Konkurentsiameti 06.11.2018 otsust, millega anti luba Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumisele.