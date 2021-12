Ministeerium saatis kooskõlastusele sagedusoksjoni ettepanekud

Minister Andres Suti sõnul võimaldab sagedusala kolmeks jagamine pakkuda sideettevõtjatele maksimaalselt suuri sagedusplokke, mis arvestavad Venemaa poolseid piiranguid ja võimaldavad sideettevõtjatel ehitada üle-eestilisi 5G sidevõrke. „Venemaaga koordinatsioonilepingut jätkuvalt ei ole ja lähiajal ei ole seda ka oodata. See aga tähendab, et sagedusalast 3410-3800 MHz pool (200 MHz) on Eesti jaoks piiratud kasutusvõimalusega. Venemaa kasutab seda sagedusala kosmosesideks ja rahvusvahelised reeglite järgi on see esmaoluline," selgitas Sutt. Samuti on tema sõnul ka Euroopa Komisjoni soovitanud 5G eeliste maksimaalseks ärakasutamiseks kasutada võimalikult suuri sagedusplokke. „Andmeedastuskiirus on sõltuvuses sagedusploki suurusest ehk mida suurem sagedusplokk, seda suuremaid andmeedastuskiiruseid on võimalik tarbida," lisas Sutt.