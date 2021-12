Eesti sai Euroopa Komisjonilt 126 miljonit eurot

„Mul on hea meel, et Eesti saab taasterahastust „NextGenerationEU" esimese 126 miljoni euro suuruse makse. Eelmakse aitab Eestil algust teha taaste- ja vastupidavuskavas esitatud meetmete rakendamisega. Need hõlmavad reforme ja investeeringuid energiatõhususe ja säästva liikuvuse suurendamiseks ning tervishoiusüsteemi juurdepääsetavuse ja vastupidavuse parandamiseks. Me seisame sel teekonnal igal sammul Eesti kõrval, et Eesti inimesed saaksid kavast täit kasu," ütles president Ursula von der Leyen.