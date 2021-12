Sammud tuleviku suunas: kuulutati välja Ülemiste terminali nimi ning valmistutakse ehitamiseks

„Üks väga suur ja oluline etapp Rail Baltica Ülemiste reisiterminali arendamisest on tänasega lõpu saanud. Tallinn ja tegelikult kogu Eesti saab endale uue terminalihoone näol põneva ja kaasaegse maamärgi,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Grünbergi sõnul saab Ülemiste terminalist kesklinna ja piirkonda ennast ühendav lüli, mis täna veel puudu on. Koos terminalihoonega arendatakse välja ka uus ja avar linnaväljak, tänavad, kergliiklusteed, luuakse parem ühendus naabruses oleva Tallinna Lennujaamaga. „Oleme projekteerimise käigus otsinud ja rääkinud läbi lahendusi väga erinevate osapooltega ning võtnud arvesse piirkonna tulevikuplaane. Kuigi esimeses ehitusetapis alustame kõigepealt töid Ülemiste piirkonna taristuga, siis ka hoone enda ehituseni jõuame juba lähiaastatel,“ kinnitas Grünberg.

„Rail Baltica terminali näol on kahtlemata tegu Tallinna ja Eesti uue värava loomisega. Selle uuenduslikkus, mugavus ja sidusus ülejäänud infrastruktuuriga on linna ja riigi konkurentsivõime ning kaasaegse näo küsimus. Linna transpordi seisukohalt on oluline ala läbiva trammiliini kaudu lennu-, raudtee-, bussi- ja merevärava sidumine. Linnaruumiliselt saab olema kindlasti tegu uue maamärgiga ja piirkonna ettevõtluse olulise kandetalaga,“ sõnas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.