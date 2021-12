Foto on illustreeriv Foto: Hendrik Osula

Teehoiukava näeb ette, et 2022. aastal on teede ehitamiseks 110 miljonit eurot. Aastateks 2023 ja 2024 on see summa taristuehituse liidu ja TREV-2 juhatuse esimehe Sven Pertensi sõnul 10 miljonit eurot.