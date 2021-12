Foto: Raul Mee/Priit Simson

Päevi kestnud kõrvulukustav vaikus Valgevene-suunalise äritegevuse osas, mida riigifirma Operail läbi viib, on päädinud lühikese vastusega. Minister Taavi Aasa sõnul on Opreail öelnud, et nad kontrollivad, kas kaup, mida nad veavad, on sanktsioonide all või mitte.