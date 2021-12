Segadus laevanduses: Tallinki Megastari rike tõi kaasa lõksu Helsingi laevaliikluses

Delfi lugeja saatis vihje, et inimesed on juba teist päeva Tallinki laevas lõksus ning 7.30 Helsingist väljuma pidanud laev lükati 10.30 peale. Kell 10.30 polnud aga laev jätkuvalt väljunud.

Põhjus peitub eile juhtunud Megastari rikkes, mis ajagraafikut räsis. "Seoses erigraafikuga ja laevade vahetusega, ning tulenevalt asjaolust, et reisijaid, keda see muudatus on puudutanud, oli hulgaliselt ootamas oma järgmist reisivõimalust - seetõttu esines ja võib täna esineda hilinemisi ja just see juhtus ka täna hommikul Helsingis 10.30 Stari väljumise puhul," kommenteerib olukorda Tallinki kommunikatsiooni peaspetsialist Kai-Ines Nelson.