GRAAFIK | Homne elektri hind hoiab senisest veel madalamat profiili

Homme võib ehk nii palju rõõmustada, et kui Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts kord tähelepanu juhtis, et keskmiselt üle 200 euro megavatt- tunni eest maksmine ei ole kindlasti normaalsus. Homne keskmine jääb pea kahekordselt sellele alla ehk päeva keskmine tuleb 88,01 eurot megavatt-tunni kohta. Ühtlasi on see selle nädala senise madalaim tulemus.