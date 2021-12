Vene gaasieksport Euroopasse langes täna järsult. Põhjus pole teada, Gazprom pole teemat kommenteerinud

Ärileht kirjutas reedel, et kuigi peamise tähelepanu on haaranud rekordilised eletrihinnad, on gaasihind isegi rohkem tõusnud. Eesti kõige soodsam fikseeritud gaasipakett on aastaga hinnalisa saanud 354% ning mitmed eksperdid ennustavad hinnatõusu jätkumist.