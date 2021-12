TABEL | Tallinn jookseb hoogsalt korteritest tühjaks. Olulised linnaosad jäid veel viletsamasse seisu

Kuidas vähe? Vaatame kas või allpool olevas Pindi Kinnisvara andmetel põhinevas tabelis toodud tehingute arve oktoobris ja novembris. Näeme, et need jäävad ligikaudu 800 juurde, seejuures novembris oli tehinguid võrreldes oktoobriga 46 võrra vähem. Vaid kesklinnas nende arv kasvas. Pirital, mis korterite turu poolest tuntud ei ole, jäi tehingute arv enam vähem samaks. Arvutus näitab, et järelturu kortereid on pealinnas järel vähem kui 1,5 kuu jagu. Tõsi, neid tuleb ka peale, kuid ometi jäi pakkumisi ühe kuuga lausa 123 võrra vähemaks.

Seejuures kadus pealinna kinnisvaraturu mõttes võtmetähtsusega Lasnamäelt ja Mustamäelt enim kortereid - vastavalt 38 ja 19. Just need on linnaosad, kuhu paljud oma esimese korteri ostavad.

Ärileht hoiab turu arengutel pidevalt silma peal. Loe meie novembris ilmunud ülevaatest, mis on madalate numbrite taga ja mida see turu üldise toimise kontekstis näitab (loe siit). Olukord on selline, et ka teine pool - uusarenduste korterid - on kokku tõmbunud. Eks järelturg ja uusarenduste turg ole omavahel tihedas seoses (loe uusarenduste turu kohta värskest loost)