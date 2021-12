Krüpto ja ühisrahastuse pidu saab läbi? Ministeerium saatis vastava eelnõu kooskõlastusele

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus selgitas, et Eesti FinTech sektor on aastatega hoogsalt kasvanud ning seni on teenusepakkujate tegevus olnud kas reguleerimata, minimaalselt reguleeritud ja finantsjärelevalvele üldjuhul ei allu. "Samal ajal ulatus näiteks eelmisel aastal ühisrahastusplatvormide kaudu vahendatava raha jääk ligi 440 miljonit euroni, viimase viie aasta tehingute kogumaht oli ligi 900 miljonit eurot," ütles ta.