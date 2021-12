Maailmaturud languses: omikrontüvi külvab hirmu ka börsil

Jaapani suurpank Mizuho teatas, et uus omikrontüvi võib röövida meilt jõulud. "Hetkel on olukord, kus eelistame turvalisust ebameeldivatele üllatustele," avaldasid nad oma pressiteates.

Soulis langes KOSPI indeks 1,81 protsenti 2963,70-ni. Wall Street kukkus reedel, kuna kauplejad võtsid raha laualt maha pärast seda, kui Föderaalreserv teatas, et võitleb koroonaga, kiirendades majandusstiimulite tagasivõtmist.

USA valitsus hoiatas pühapäeval võimaliku nakkuse tõusu eest, mille põhjuseks on ameeriklased, kes reisivad pühadel kodust kaugemale. Omikroni variandi levik on õhutanud kartusi, et äritegevuse ja reisimise uued piirangud võivad halvendada tarneahelaid ja tõsta üldist nakatunute arvu.