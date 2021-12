Lidl värbamiskampaaniast: esimese kaheksa kaupluse meeskond on koos

Meeskondade moodustamise juures ei ole vanus olnud määravaks: noorim töötaja on 18- ning vanim 73-aastane. Meeldivaks üllatuseks osutus õppurite suur huvi, mille põhjuseks on paindlikud töötingimused ning ennekõike osalise koormusega töötamise võimalus, mis jätab piisavalt aega ka õpinguteks. Praeguseks on lepingud sõlmitud ligi 800 uue töötajaga, viimased lepingud sõlmitakse veel lähiajal, kuid Lidlisse tööle soovijaid oli kümme korda rohkem.

„Lidlil on Eestis kaugeleulatuvad arenguplaanid ning esimese värbamislainega saime kindluse, et olemasolevate meeskondade täiendamiseks ja järgnevate kaupluste avamiseks on turul veel häid kandidaate, kes on huvitatud mitmekülgsest ja rutiinivabast tööst jaekaubanduses. Laieneme pidevalt edasi, mistõttu jätkub meil ka peatselt uute töötajate värbamine,“ lisas Kippasto.