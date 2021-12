Kaablivargad jätsid Ida-Virumaa elanikud interneti ja TV-pildita

„Laupäeva öösel lõikasid vargad Kiviõlis katki kaks Telia sidekaablit, millest üks oli linnadevaheline optika. Selle tulemusena jäi Kiviõli, Püssi ja Kohtla-Nõmme piirkonnas interneti püsiühenduseta ligemale 500 kodu, samuti oli maas mitme mobiilside tugijaama töö. Läinud ööl kordus sama muster veidi teises piirkonnas. Selle tõttu on täna hommikul maas samuti mitmed mobiilside tugijaamad, sealhulgas on mobiilside häiritud Tallinn-Narva maanteel Viru-Nigula, Lüganuse ja Kohtla-Järve lõigul,“ selgitas Praakel.

Lisaks on mobiilside häiritud Pada, Aseri, Kestla, kohtla-Nõmme ja Kiviõli piirkonnas. Telia tegeleb ühenduste taastamisega ning loodab mobiilside tugijaamad töökorda saada esimesel võimalusel.

Praakeli sõnul on kurjategijad kahel ööl toimetanud sama mustri järgi, mistõttu võib arvata, et tegu on samade tegijatega.