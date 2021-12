Monese ostis Iiri start-up ettevõtte ja hakkab krediiditeenust pakkuma

„Monese on oma klientidele peamine palgakonto ja seetõttu saame kliendikäitumise andmeid nutikalt kasutades ehitada uudseid ja modernseid krediiditeenuseid ja võimaldada soodsat krediiti neile, kellel on tavapangast seda raske saada. Teame, et see kiiresti kasvav töötajate grupp vajab suuremat finantsilist turvavõrku ja kaasaegsetel digitaalsetel finantsteenustel on suurepärane võimalus selle pakkumiseks. Sarnaselt Monesele on ka Trezeol olemas nii kompetents kui ka tehnoloogia selle töötajaskonna teenindamiseks. “ lisas Koppel.