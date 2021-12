Eesti nutipostkaste tootev firma maandus Saksamaale. Sakslane tellib eestlasest kordades rohkem pakke

Sügisel testis ParcelSea pea 10 Euroopa riigis huvi nutipostkastide vastu ning potentsiaalsete riikide valimiseks kombineeriti e-kaubanduse populaarsuse ja pakilogistika andmestikud ning testisid andmestiku analüüsist tekkinud hüpoteese digiturunduse abil. Kampaaniatulemuste abil selgitatigi välja kõige potentsiaalikamad sihtturud ParcelSea nutipostkastide jaoks. Saksamaa oli üks nendest ning võttes arvesse kõiki erinevaid faktoreid saadi aru, et Saksamaa on riik, kuhu peab esimeste seas minema.

Praegu asuvad ParcelSea enamus töökohti Eestis ning üks Soomes. Rauni sõnul peavad nad ambitsioonide elluviimiseks sihtriikides looma ka kohalikku keelt kõnelevad ParcelSea harud. 2021. aasta plaanide elluviimiseks ja tootearenduseks oli ettevõte kaasanud Eesti riskikapitalisti fondidelt ning ingelinvestoritelt miljon eurot. Novembris alustati Saksamaale laienemise finantseerimiseks uut kapitali kaasamise rahastusringi. Rauni kinnitusel on raha kaasamine kulgenud edukalt ning detsembri alguseks oli suur osa rahastusringist juba koos.

Raun möönab, et Saksamaal on neid juba konkurendid ees ootamas. Samas peab ta ParcelSea konkurentsieeliseks kasutuslihtsust. Nende lahendust saavad kasutada kõik kullerid ilma spetsiifilisi äppe ning võtmeid omamata. Lisaks eristutakse teistest mõlemapidise liikluse võimaldamisega - nutipostkastist saavad kliendid oma pakke saata ning tagastada.

Saksamaale laienemise eesmärk on teenida sealt järgmistel aastatel väga suur osa ettevõtte käibest. „Statistikat vaadates elab seal klient, kes tellib keskmisest eestlasest neli korda rohkem pakke ning eelistab kojuvedu teistele paki üleandmise kanalitele," põhjendas Raun. Ta lisab, et sakslaste eelistus on ka mõistetav, sest enamjaolt on kulleriga kojuvedu seal tasuta. Seetõttu tellibki 88% sakslastest oma pakid postkontori või pakiautomaadi asemel koju. „Selline tarbimiskäitumine ning kullerteenuste eelistamine loob väga soodsa pinnase meie äri kasvuks," ütles Raun.

Cleveroni endiste töötajate asutatud ParcelSea toodab isiklikuks kasutamiseks pakiautomaate ehk nutipostkaste. Ettevõte on otsustanud tegevust laiendada Soome ja Saksamaa turgudel. Ettevõtte kaasasutaja ja äriarenduse juht Tanel Raun ütleb, et Soome laienemise otsus tehti eelkõige soovist katsetada Eestist erinevat B2B ärimudelit. Soome asub katsetamiseks sobivalt lähedal.

Turu teste tehti lihtsamate maandumislehtede abil kohalikes keeltes, nüüdseks on lansseerinud ka ametlik saksa ParcelSea koduleht. Tänaseks on juba sadu sakslaseid endale nutipostkasti tellinud, kellele nüüd järgemööda nutipostkaste paigaldatakse. Esimesed saavadki juba sel nädalal enda ParcelSea nutipostkastid kätte või on selle juba kätte saanud.

Kolm päeva ja 7 linna

Kolme päeva jooksul läbib ParcelSea paigaldusmeeskond sadu kilomeetreid ning paigaldavad esimese partiina paarkümmend ParcelSea nutipostkasti. Esimesed paigaldused toimuvad Düsseldorfi, Dortmundi ja Hamburgi piirkondades. „Nendest piirkondadest on meie vastu kõige suurem huvi ning nüüd anname endast järgemööda kõik, et kõik piirkonna huvilised saaksid enda ParcelSea nutipostkasti võimalikult kiiresti oma koduõuele," kommenteeris ParcelSea kaasasutaja Tanel Raun.

"Logistilises mõttes on Saksamaa veidi keerukam kui Eesti ning kuigi tellimusi on pea igast Saksamaa otsast, peame paigaldusprotsessi targalt planeerima ka ressursside poolest. Tegeletakse Saksamaa meeskonna komplekteerimisega, seniks lahendatakse olukordi ise - just seepärast paigaldame esimesi Saksamaa nutipostkaste mina ja meie insener Silver," lisas ta.

„Saksamaa otsus ei olnud meil kusjuures prioriteedina 2021. plaanides sees, sest palju loogilisemad tundusid esimesteks välisriikideks just meie põhjanaabrid - Soome ja Rootsi," rääkis ParcelSea asutaja ja tegevjuht Andres Sampka.

„Soome oli meil kohe plaanides sees, kuid peale suvist turutesti otsustasime jätkata tellimuste kogumist lisaks ka Saksamaal. Numbrid rääkisid enda eest ning otsustasimegi B2C fookuse suunata just Saksa turule - potentsiaal on üüratu. Soomes tegutseme edasi B2B kokkulepetega ning läbirääkimised on lõpusirgele jõudmas mitmekümne posti-, logistika- ja kaubandusettevõttega," lisas ta.

Kuhu edasi?

"2022. üheks põhifookuseks saabki olema lisaks Eestile just Saksamaa turg, kus tegeleme ka juba kohaliku tiimi komplekteerimisega ning planeerime kohaliku esinduse avamist," ütles Sampka.

Paralleelselt jätkub toimetamine oma koduturul Eestis ja Soomes. Töö jätkub mitmete uute tarkvaralahenduste kallal. Lisaks on kliendid andnud väga väärtuslikku tagasisidet uute funktsionaalsuste ja lahenduste osas. "Meie toode ei ole enam suunatud pelgalt eraklientidele, vaid töötame koos ka rahvusvaheliste kullerite ja e-kaubamajadega. Seega ei saa välistada, et oleme järgmisel aastal ka juba kanda kinnitamas teistes Euroopa riikides ja arendamas uudseid lahendusi, mis aitab viimast miili teha mugavamaks kõigile osapooltele," lisas Sampka.



ParcelSea postkast Saksamaal