GRAAFIK | Elektri hind homme armu ei anna. Kõrgem hind tõstab taas pead

Paistab, et elektri hind hakkab taas kõrgemaid tippe näitama. Kõige kallim on elektri hind õhtul kella kuuest seitsmeni, kui maksta tuleb 620 eurot megavatt-tunni kohta. Ka öösel ei kohta me homme enam alla 100 eurost megavatt-tunni hinda. Kõige soodsam on üksnes kahest kolmeni öösel - 160,01 eurot megavatt-tunnis.