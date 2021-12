Omikrontüve laine varjus tõstavad pead ravimitootjate aktsiad

Turu avanedes ootab vaktsiinitootjad ees suur tõus. Peamised neli vaktsiinitootjat Pfizer Inc., Moderna Inc., Novavax Inc. ja BioNTech SE on turu avamise eel teinud tugeva alguse. Suurimat tõusu on hetkel oodata Novavax Inc., mis turu eel on tõusnud 11,5 protsenti.

Euroopa Komisjon teatas pühapäeval, et jõudis BioNTechi ja Pfizeriga kokkuleppele, et 2022. aasta esimeses kvartalis tarnitakse EL-i liikmesriikidesse 20 miljonit täiendavat doosi COVID-19 vaktsiini. Need doosid lisanduvad juba plaanitud 195 miljonile annusele BioNTechilt ja Pfizerilt, mis suurendab esimese kvartali tarnete koguarvu 215 miljonini. Komisjon ja liikmesriigid on kasutanud võimalust tellida enam kui 200 miljonit BioNTech-Pfizeri COVID-19 annust, mis on kohandatud omikroni variandi jaoks ja tarnet alustatakse 2022. aasta teisest kvartalist.

Novavax Inc. peaks alustama oma COVID-19 vaktsiinide tarnimist Euroopa Liitu 2022. aasta esimeses kvartalis, teatas Euroopa Liidu allikas.

Vaktsiinitootjatest viimase aasta jooksul on kõige edukamaks ettevõteks osutunud BioNTech SE, kes on kasvanud aasta algusest 254 protsenti. Tõustes 85 dollarilt 287 dollarini, käies sealjuures läbi ka 447 dollari juures. Teisel kohal on Moderna Inc. kes on aastaga toonud investoritele 163 protsendilise kasvu.