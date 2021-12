KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: kuidas tähistada rahatargalt ja keskkonnasõbralikult?

Selleks, et valikute tegemine lihtsam oleks, annab „Lihtsalt rahast” podcast’is nõu Kadri Kalle sihtasutusest Teeme Ära.

Saates tuleb juttu nii targast planeerimisest kui ka tarkadest valikutest toidupoes ja turul. Näiteks toob Kalle välja, et kõige suurema keskkonnajalajäljega toit on liha ja eriti suure jalajäljega on just välismaine veiseliha.

„Liha osas võiks eestlase esimene valik olla alati eestimaine mahe veiseliha, sest see on kasvanud Eesti loopealsetel ja toetab siinset elurikkust,” rääkis Kalle, kes julgeb kohaliku maheveise kõrval soovitada ka kohalikku maheboilerit.

„Kui rääkida üksnes toidu keskkonnamõjust, võiks iga toiduaine puhul olla eelisjärjekord selline, et esimene valik on alati see, mille inimene on ise kasvatanud või ise korjanud. Sellest järgmine hea valik on Eesti mahetoodang ja seejärel välismaine mahetoodang. Sealt edasi tavaline eestimaine toodang ja viimasena välismaine tavatoodang,” selgitas Kalle.

Kadri Kalle

Kingitusi valides soovitab Kalle meeles pidada seda, miks me kingitusi üldse teeme ja vajame. „Me teeme kingitusi selleks, et hoida inimsuhteid ja seda eesmärki peaksid täitma ka kingitused, mida me üksteisele teeme. Seega võiksid need pakkuda eelkõige emotsioone ja mälestusi ning kui kingitakse asju, võiksid need olla ajas vastupidavad ja korduvalt kasutatavad,” jagas Kalle.

Konkreetsemaid nõuandeid kingituste ja nende pakkimise ning piduliku söögilaua katmise osas kuuleb saatest. Lisaks saab soovitusi ka selle kohta, mida teha järele jäänud toiduga või tarbetutuks osutunud kingitustega.

Kuula Coop Panga saadet „Lihtsalt rahast” Delfi Tasku keskkonnast:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2