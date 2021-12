Miljonär Kristjan Liivamägi jagab õpetlikku kogemust: kuidas emotsioonid võivad meile investeerides valusalt kätte maksta

Vaadates praegust investeerimistungi ja üldist huvi raha kasvatamise vastu, siis pilt on väga kirju ja raske on leida õiget infot. Meile kõigile on räägitud, et esimene samm rahaliselt vabaks saamise suunas on säästmine. Ka Kristjan säästis, kuid nähes kui vaevaliselt ta portfell kasvas, oli see pigem demotiveeriv. “Ma tegelesin aastaid säästmise ja kulude optimeerimisega, aga reaalsuses ei viinud see mind kuigi palju edasi ning emotsionaalselt mõjus see raskelt minu motivatsioonile investeerimisega tegeleda. Minu soovitus on keskenduda erialase kompetentsi tõstmisele ja seeläbi saada suuremat töötasu. Kui see võimalik ei ole, siis võib mõelda ka lisatööde peale.”