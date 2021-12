Võimuliit otsustas langetada gaasi võrgutasu nullini. Keskerakond sellega rahulduda ei plaani

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul olid kõnelused keerulised ning et arusaam lahendustest oli nende parteil ja koalitsioonikaaslasel Reformierakonnal erinev. "Elektri ja gaasi hinnatõus on tulnud šokina nii eratarbijatele kui ka ettevõtjatele ning inimestel ei olnud võimalik sellist anomaaliat ette näha. Seetõttu pakkus Keskerakond kõneluste jooksul korduvalt erinevaid meetmeid, millest osa on tänaseks kokku lepitud, kuid teisi koalitsioonipartner kahjuks võimalikuks ei pidanud," ütles Aab.