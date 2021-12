Fermi Energia: tuumareaktoritega saaks Eestile tagada elektri varustuskindluse

Lisa 1. Põhjused, miks Fermi Energia peab GE Hitachi väikereaktorit BWRX-300 usutavaks, väga ohutuks ning piisavalt kõrge tõenäosusega ca 50 €/MWh omahinnaga rajatavaks väikereaktoriks:





1. Pikaaegne keevaveereaktorite kogemus. BWRX-300 tugineb ulatuslikul järjepideval sama arendaja (GE ja Hitachi) rajatud keevveereaktoritel, millest BWRX-300 kuulub kümnendasse (X) põlvkonda. 60 aasta jooksul on tekkinud mahukad kogemused reaktorite käitamises ja hoolduses, kütuse arenduses, akadeemilised uuringud, väljaõppetaristu, komponentide kvaliteedinõuded. 90% BWRX-300s kasutatud komponentidest ja süsteemidest on olemasolevatel reaktoritel kasutuses.





2. Väikereaktori ohutus. Tugineb otseselt 1500 MWe ESBWR passiivsetele ohutusmeetmetele, mida on täiendavalt lihtsustatud tulenevalt 5 korda madalamast võimsusest. Samuti on vähenenud terase ja betoonid vajadus ligi 50% võrra MW võimsuse kohta. Ohutusvaldkonna võtmelahenduste (reaktiivsuskontroll, eraldiseisev kondensatsioonisüsteem, kaitsekesta passiivjahutus) vastavuse on USA Tuumaregulatsioonikomisjon NRC juba kinnitanud. Väiksem komponentide ja süsteemide arv tähendab ka väiksemat reguleerimis, inspekteerimis- ja hoolduskoormust, väiksemat „point of failure“ riski. Passiivne ohutus on tagatud ennast tõestanud eraldiseisva kondensatsioonisüsteemiga ja eraldusventiilidega.





3. Väljakujunenud tõhus tarneahel. Reaktor ja selle olulisemad komponendid (auruseparaator, aurukuivati, kontrollvardad ja nende ajamid) nagu ka isoleeritud kondensatsioonisüsteem on mitmetes reaktorites kasutusel. Kogenud tootjad eksisteerivad nii USAs, Kanadas, Jaapanis, Mehhikos ja Euroopas (GE Poweri turbiinitehased Prantsusmaal ja generaatortehased Poolas). Tarneahelat ei pea nullist rajama.





4. Konventsionaalsed komponendid. Auruturbiin ja generaator on „off-the-shelf“ tehnoloogia, mida GE on suurtes mahtudes tootnud. Nt. TOPAIR generaatorit on GE tootnud, tarninud ja sünkroniseerinud 3 570 ühikut üle maailma. Fermi Energia on Eesti masinaehitus-ja tootmisettevõtete Estanc, Estonian Heavy Indistries, Scanweld, BLRT, Maru, Aquaphor, Kunda Nordic Tsement jt koostöös veendunud, et ligi 30% komponentide väärtusest on toodetav ja tarnitav Eestist.





5. Regulaatoritele tuttav. Nii USAs kui Euroopas (Šveits, Hispaania, Soome, Rootsi, Saksamaa) on mitmeid energiaettevõtteid, kellel on pikaaegne ohutu ja ökonoomne keevveereaktorite käidukogemus. Eksisteerib BWR omanike grupp ja Jaapani BWR Operaatorite Treeningkeskus . Antud riikide regulaatoritele ja paljudele tehnilistele tugiorganisatsioonidele on tehnoloogia tuttav. GE Hitachi on teostanud kümnete reaktorite hooldus- ja seadmevahetustöid. Reaktorite pikaajaline käitumine (aging management) 40-50 aasta jooksul on hästi teada.





6. Võimekas ja jätkusuutlik tehnoloogiatarnija. GE Hitachi on juba ESBWR loamenetlusse ja disaini lõpetamisse investeerinud ca 400 mln USD. Võimalus need investeeringud tagasi teenida on tänaseks tekkinud BWRX-300 väikereaktori









arendamise ja rajamise näol. GE Hitachil on kütusetootmis- ja hooldusvõimekused, mistõttu ta on eluliselt huvitatud uute reaktorite rajamisest. Kütuse tootmise taristu ja kogemused on pikaajalised, võimalikke kütusetarnijaid on mitmeid. Veereaktorite puhul on ka kasutatud kütuse taaskasutamine ja lõppladestamine ning ka madal- ja keskaktiivsete jäätmete maht ja käitlus teada. Võrdluseks, ebakonventsionaalsete reaktorite ja kütuste puhul on nii kõrgem rikastusaste, vahekütuse tootmine kui ka jäätmed (maht, radioaktiivsus, stabiilsus) jätkuvalt väljakutse.





7. Kogenud ehitaja. GE Hitachi eelistatud EPC (engineering, procurement and construction) on suurte BWR kogemustega ehitusettevõte Black&Veatch, kellega on tehtud koostööd ka rahvusvaheliselt.





8. Riiklik toetus. USA valitsus on rahastanud üle 10 mln USD mahus 5 BWRX-300-ga seotud uurimisprojekti, mis võimaldavad BWRX-300 kiiremat ja soodsamat rajamist ja hooldust.





9. Rahvusvaheline huvi. BWRX-300 on tugev kandidaat esimeseks valmivaks väikeseks moodulreaktoriks USAs ja Kanadas, kus selle arendamisest on huvitatud regiooni suurimad energeetikaettevõtted nagu Tennessee Valley Authority (TVA) ja Ontario Power Generation (OPG). Lisaks on BWRX-300 arendamisse investeerinud USA elektritootja Dominion ning BWRX-300 konsortsiumisse kuuluvad USA suurimad tuumaenergiatootjad TVA ja Exelon. 10 reaktori ostuhuvi eel-lepingu allkirjastas Synthos Green Energy Poolast.





10. Ökonoomne. Ülaltoodud asjaolud ning fakt, et GE Hitachi on jäänud 3-aastase disaini arendamise juures enda algse kapitalikulu kuni 1 mld USD juurde, esitanud detailseid arvutusi kapitalikulu osadest ning kogu tootmiskuludest annavad kindlust, et kuigi tõenäoliselt esimese reaktori ehituskulu 30 suurema aja- ja rahalise kuluga, siis teine reaktor samas asukohas suure tõenäosusega saavutab seatud eesmärgi.