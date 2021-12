WHO: jõuluüritused ja -reisid tuleks omikrontüve tõttu ära jätta

"Tühistatud sündmus on parem kui tühistatud elu," ütles esmaspäeval WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus, tunnistades, et on aeg "rasketeks otsusteks". "Mõnel juhul tähendab see sündmuste tühistamist või edasilükkamist."

Ta lisas, et nüüd on olemas "vettpidavad tõendid selle kohta, et omikrontüvi levib oluliselt kiiremini kui deltavariant".

WHO juht esines üleskutsega ajal, mil mitmed riigid, sealhulgas Prantsusmaa ja Saksamaa, on otsustanud minna piirangute karmistamise teed, proovimaks uue tüve levikut kontrolli alla saada. Holland kehtestas jõulude eel suisa täieliku lukkupaneku, mis kestab jaanuari keskpaigani, vahendab BBC.

Valge Maja teatas esmaspäeval, et president Joe Biden ei kavatse "riiki lukku panna". Valitsust nõustav nakkushaiguste ekspert dr Anthony Fauci hoiatas samas, et jõulude ajal reisimine suurendab omikrontüve levikut isegi täielikult vaktsineeritud inimeste seas.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles esmaspäeval, et valitsus peab piirangute kehtestamise võimalust "laual hoidma", sest omikrontüvega nakatumine on kiiresti tõusu teel. Veel ei ole aga aeg täiendavateks meetmeteks käes, leidis Johnson.

Londoni linnapea Sadiq Khan kuulutas samal ajal uue nakatumiste laine tõttu pealinnas välja hädaseisukorra ja teatas, et tavapärased aastavahetuse pidustused Trafalgari väljakul jäetakse tänavu "avaliku turvalisuse huvides" ära.

Omikron, mis avastati esmakordselt Lõuna-Aafrikas, klassifitseeriti WHO poolt nn murettekitavaks tüveks juba 26. novembril.

"Jah, kõik me oleme sellest pandeemiast tüdinud. Kõik me tahame veeta aega sõprade ja perega. Kõik me tahame naasta normaalsusse," tunnistas Tedros. "Kiireim viis selleks on see, et me kõik nii juhtide kui üksikisikutena teeme raskeid otsuseid, kaitsmaks ennast ja teisi."

"Mõnel juhul tähendab see sündmuste tühistamist või edasilükkamist," nentis ta. "Targem on plaanidest kohe loobuda ja tähistada hiljem, selle asemel et tähistada praegu ja hiljem kurvastada."