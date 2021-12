Minister Sutt kinnitas EASi ja Kredexi ühendorganisatsiooni nõukogu

„Nõukogu esimene ülesanne on valida uuele organisatsioonile juhatuse esimees ja panna paika strateegia,“ ütles Sutt. „Uuel organisatsioonil on võtmeroll digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde teostamisel ning Eesti kapitalituru arendamisel. Ettevõtja jaoks on tulevikus kõik teenused saadaval ühest kohast – kliendikesksus on uue organisatsiooni üks põhiväärustest,“ lisas ta.