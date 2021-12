Terminal Oil langetas kütusehinda

Uus mootoribensiini 95 hind on 1,469 eurot ning bensiin 98 maksab langetuse järgselt 1,519 eurot liiter. Diislikütuse hind on 1,269 eurot liitri kohta.

“Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele ja partneritele kvaliteetset teenust ja praegusel sõituderohkel pühadeajal parimat võimalikku kütusehinda. Teeme kõvasti tööd ka piirkondades, kuhu me veel jõudnud pole, sest soovime kõikidele Eesti inimestele pakkuda sama kütusehinda üle Eesti. Hetkel on paraku välja kujunemas olukord, et piirkondades, kus Terminal Oil teenindusjaamasid veel ei ole, on hinnad tihtipeale kallimad,” ütles Terminal Oil tegevjuht Jörgen Õigus.