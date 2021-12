KUULA SAADET | Tööelu #25: raudteelased on ka 21. sajandil erilised inimesed

„Oleme tõepoolest muutunud rahvusvaheliseks ettevõtteks, kuna lisaks Eestile tegutseme ka Soomes. Veame seal kaupa ja rendime klientidele meile kuuluvaid vaguneid. Vagunirendiäri laiemalt on üks meie kolmest põhilisest ärisuunast kaubavedude ja vedurite ehitamise ning veeremiremondi kõrval. Olgugi et raudteel on Eestis pikk ajalugu, siis Operail on pidevalt arenev ja moderniseeruv ettevõte,” räägib ettevõtte personali- ja turundusjuht Jane Etverk.

Operaili Eestis veetud kaubamaht ulatus 2020. aastal üle 11 miljoni tonni. Mööda rööpaid liiguvad nii transiitveod kui ka Eesti-sisesed kaubaveod. Ettevõtte vaguniparki kuulub üle 3000 vaguni, millest enam kui 2200 on renditud rahvusvahelistele klientidele ning need teenindavad muuhulgas ka Hiina ja Euroopa vahelist kaubavedu. Vedurite ehitamine ja moderniseerimine on aga ehk kõige põnevam uus suund, millega Operail tegeleb.

„Väga lühidalt ja lihtsalt öeldes monteerime vanad vedurid veermikuni puhtaks ja ehitame uutest moodulitest veduri jälle üles, nüüd juba tänapäevaselt. Otsime ka uusi, keskkonnasäästlikumaid lahendusi. Näiteks oleme valmis ehitanud veduri, mis kasutab kütusena LNG-d. Plaanid on ka esimese vesinikuveduri ehitamiseks olemas. Olgugi et raudteetransport on siiani kogu maailmas kõige väiksema keskkonnamõjuga, saab ka siin veelgi puhtamalt ja keskkonda säästvamalt kaupa vedada. Oleme seda ka Operailis väga oluliselt silmas pidamas,” nendib Etverk.