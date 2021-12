Kuigi restoranid ja muud meelelahutuskohad on praegugi avatud, siis tõdevad mitmed ettevõtted, et sel aastal suuremaid kogunemisi nad jõulupühade puhul ei korralda. Kas ja milliseid alternatiive on riigiettevõtted ning erasektor ja idufirmas jõulude tähistamiseks on leidnud?