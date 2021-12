Eesti asutajate autorendifirma Planet42 kaasas 30 miljonit eurot ning laienes Mehhikosse

Lõuna-Aafrika Vabariigis eestlaste asutatud Planet42 missiooniks on tagada kiiresti areneva majandusega riikides võrdsem ligipääs isikliku sõiduvahendi omamisele. Selleks aitab ettevõte autot soetada inimestel, keda pangad ülekohtuselt ignoreerivad. Nimelt on paljudes arenevates riikides ka keskmise sissetulekuga inimestel keeruline soetada autot, sest pangad teenindavad eelkõige kõrge sissetulekuga eliiti. Samas on sellistes riikides ühistranspordisüsteem sageli puudulik või olematu, mistõttu isikliku sõiduvahendi omamine kasvõi tööl käimiseks hädavajalik.

Planet42 kaasasutaja ja tegevjuht Eerik Oja rõhutab, et eurooplasel võib olla keeruline mõista, kuivõrd oluline on suure populatsiooni ja areneva majandusega riikides isikliku sõiduvahendi omamine. Pea kõigis arengumaades on ka stabiilse sissetulekuga inimestel keeruline pangast auto soetamiseks laenu saada, kuid ühistranspordi peale ei tasu lootma jääda. „Näiteks LAV-i ja Mehhiko pangad on ebaratsionaalselt riskikartlikud ning jutule võetakse ainult laitmatu krediiditaustaga jõukas eliit. See aga tähendab, et laenu ei saa enamik keskmise sissetulekuga töötavaid inimesi – näiteks medõed ja õpetajad,“ selgitab Oja. Kesise ühistranspordisüsteemi tingimustes on auto ainus viis oma elujärje parandamiseks, samas kui sõiduki puudumine süvendab ebavõrdsust. „Kui sul pole autot, ei saa sa tööl käia. Kui sa ei saa tööl käia, ei saa sa ka raha, et oma elujärge parandada või koguda auto väljaostmiseks. Lihtne, ent inimvaenulik nõiaring,“ nendib Oja.