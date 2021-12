Riik aitab kõiki tarbijaid ning tasub ajutiselt gaasi võrgutasud

„Energiahindade tõusu valguses saime esimese hooga kiiresti välja meetmed, mis aitaksid eelkõige elektritarbijaid, kuid maailmaturul aina kerkivad gaasihinnad osundavad selgelt, et riigil on kohustus ulatada samamoodi abikäsi ka gaasitarbijatele. Jõudsime valitsuses kokkuleppele gaasi võrguteenuse tasude kaotamiseks, et toetada praeguses keerulises olukorras ühelt poolt meie ettevõtete konkurentsivõimet ning et energiahindade tõus ei kajastuks tarbijate jaoks toodetes ja teenustes liialt valusalt. Samal ajal anname sellega täiendavat abi ka oma majapidamises gaasi kasutavatele kodutarbijatele,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.