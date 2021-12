GRAAFIK | Vaata, kui kõrgele tõuseb prognoosi kohaselt Eesti keskmine palk

"Muidugi ei ole välistatud see, et väga kiire inflatsioon ja pingeline olukord tööturul võib põhjustada mõnevõrra kiiremat palgakasvu, mis omakorda võib seada ohtu ka Eesti ettevõtete konkurentsivõime," sõnas Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.

Keskpanga prognoos näitab, et palgakasv saab olema inflatsioonist kiirem. "Kindlasti toetab palgakasvu ka see, et alampalka korrigeeritakse samuti märkimisväärselt järgneval aastal," lisas Kaasik.