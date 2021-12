Euroopas on gaasihinnad tõusnud pea viis korda võrreldes aastatagusega ning see ohustab Euroopa ja Ühendkuningriigi majanduse taastumist pandeemiast. Varud on niivõrd madalad, et tavapärasest külmem talv võib vähendada tööstuse tarneid, kirjutab Financial Times.