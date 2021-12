Kurikuulus laev saabus taas täislastiga Suessi kanalisse. Välja kuulutati eriolukord

Selle aasta märtsis pälvis laev tähelepanu ülemaailmselt uudistes, kui jäi dramaatiliselt kinni Vahemerd ja Punast merd ühendavasse kanalisse. See põhjustas suurt kahju tarnele ning maailmamajandusele, Meeskonnad töötasid ööpäevade kaupa, et vabastada üks maailma suurimaid konteinerlaevu.

Egiptus pidi sel nädalavahetusel laeva saabudes kuulutama välja eriolukorra. See oli abiks ala puhastamisel, kuna Ever Given vedas seekord palju rohkem kaupa kui märtsis. Seekord oli laev teel Hiinast Rotterdami ning Suessi kanali võimud soovisid veenduda, et laeval läheb see reis edukalt. Märtsikuise vahejuhtumi tõttu jäid lõksu sajad kaubalaevad ning kauba väärtuseks hinnati ligi 10 miljardit dollarit. Pole siis ime, et seekord oldi eriti ettevaatlikud.