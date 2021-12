FOTOD | Ettevaatust! Paari nädalaga on kiirsoojendiga segistid põhjustanud kaks põlengut

Ühel juhul süttis segisti varahommikul kõrvalhoones, kuigi eelnevalt ei olnud ühtegi märki, et midagi oleks valesti. Teisel juhul oli tegemist maakoduga, kus senise info kohaselt külmus veetoru puruks ja segistis tekkis lühis, teatas PZU.

„Kummalgi juhul ei tekitanud põleng suurt kahju, küll olid tahmakahjustused väga suured. Sarnaste juhtumite vältimiseks on kõige parem segisti vooluvõrgust välja võtta, kui hoone jääb pikemaks ajaks tühjaks. Seda eriti talvel, mil torustikud võivad lõhki külmuda, kui neis vesi sees," ütles PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk.

Habakukk lisas, et tulekahjuteadete arv on külmade ilmadega märgatavalt kasvanud. „Eesti suurimate kindlustusfirmade hulka kuuluv PZU saab keskmiselt ühe tulekahjuteate nädalas. Pakase saabumisega laekus PZU-le lühikese ajaga 10 teadet, kus peamiselt tekitasid põlengu elektriseadmed. Viimase 10 päeva põlengute kogukahju ulatub hinnanguliselt 200 000 euroni." Tänavu on PZU registreerinud ligi kaks korda rohkem era- ja äriklientide tuleõnnetusi kui 2020. aastal.