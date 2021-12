Soome taastab piirikontrolli ja nõuab koroonatesti ka vaktsineerituilt

Negatiivset testi tulemust ei nõuta Soome kodanikelt, Soomes alaliselt elavatelt välismaalastelt või isikutelt, kelle riiki sisenemisel on vajalik põhjus, näiteks kaalukad perekondlikud või muud mõjuvad isiklikud põhjused.

Soome valitsus tegi vastava otsuse eile pärast pikki läbirääkimisi riigi koroonaolukorra üle, kehtestades ka rea muid piiranguid. Sellega soovitakse saada lisaaega vaktsiini kolmandate annuste manustamiseks. Endiselt on oluline, et tehakse esimene ja teine ​​vaktsiin, sest Soomes on peaaegu 800 000 täiesti vaktsineerimata täiskasvanut.