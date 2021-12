Tuntud tööriistade tootja rajab Eestisse 24 miljoni eest hiiglasliku hoone

YIT ja Makita on sõlminud lepingu büroo- ja laohoonete ehitamiseks Saue valda Laagri külje all asuvasse Gate Tallinna tööstusparki. Lepingu maksumus on ligikaudu 24 miljonit eurot. Kahekorruselise hoone pindala on ligikaudu 23 500 ruutmeetrit.

Projekt näeb ette, et lõpptulemus vastab A-energiaklassi nõuetele. Suurhoone energiavajadus tagatakse hoone katusele ja kinnistule paigaldatavate põhjamaade kliimale kohandatud päikesepaneelidega. Kokku koondavad pargid üle 2000 paneeli, mille koguvõimsus on 1000 kW.

„Tänavune aasta on tõestanud, et jätkusuutlikuks tegutsemiseks on läbimõeldud energialahendused kriitilise tähtsusega. Hea on näha, et erasektor tajub selgelt oma vastutust keskkonna ees ja oskab juba ise paremaid lahendusi küsida. Hoone omatarbimisest ülejääv energia läheb elektrivõrku, mis on eeskujulik näide sellest, kuidas juba üks hoone võib kõigi jaoks elukeskkonda paremaks muuta,“ ütles AS-i YIT Eesti ehitusvaldkonna juht Reimo Ehrstein.