Pealinna liiga kallis kinnisvara ajab ostjad väikelinnadesse

Nõudluse Tallinnast välja kandumise kõrval võiksid üüriinvestorid silmas pidada, et varasem Tallinna elanike arvu kasv on otsa saanud. See tähendab, et üüriturul konkurents suureneb. Tihedam konkurents on tegur, mis ei lase üüritootlustel ehk üürihinna ja vara turuväärtuse suhtarvul endisele koroona-eelsele tasemele tagasi tõusta. Tallinna elanike arvu kasvu peatumine võiks olla tegur, mis võtab kinnisvara ülikiirel hinnatõusul suurema hoo maha.