JÕULUOSTUKORV | Milline toidupood müüb kõige odavamaid jõululaua tooteid?

Mitmes e-poes kehtivad jõulutoodetele ka allahindlused. Kõige odavamalt saab mandariinid kätte Prismast, makstes 0,89 eurot kilo kohta. Samal ajal on liköör Vana Tallinn seal kõige kallima hinnaga, mistõttu on just Prisma lõplik ostukorv kõige kallim. Kõige odavamalt saab nimekirjas olevad tooted kätte Barborast, kus ostukorvi eest tuleb maksta 22,7 eurot. Barborale järgnevad Selver 23,3 euroga ja Rimi 23,9 euroga. Coopi e-poes tuleb ostukorvi eest tasuda 25 eurot.