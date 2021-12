Paavo Nõgene: Tallink on jõudnud intensiivist taastusravisse

2021. aasta on olnud Tallinkile heitlik ja keeruline, kuid suve lõpp ja sügise algus läksid olusid arvestades isegi väga hästi ja lootustandvalt. Nõgene sõnul on nüüd põhiküsimus: kuidas käitub omikrontüvi?

„Tallink on intensiivravi palatist välja saanud. Nüüd oleme taastusravis. Kui kaua see aega võtab, seda on vara öelda. Oleme aga kindlatel jalgadel ja taastume,” ütleb ta.

Taastumisele on kaasa aidanud vaktsiinid ja reisijate kindlustunde suurenemine. Meeldivat hulka reisijaid on Tallink näinud Tallinna-Stockholmi liinil. Sama rõõmustav on olnud vaadata Helsingi-Stockholmi vahel sõitjate liiklust. Põhiprobleem on see, et Eestisse reisib vähe soomlasi. Eestimaalased liiguvad Soome vahet endiselt, peamiselt töö asjus.