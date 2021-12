Soome karmistas koroonapiiranguid: restoranitöötajate olukord Helsingis on ebakindel

Alates 28. detsembrist peavad restoranid, kes serveerivad peamiselt alkoholi, oma uksed kell kuus õhtul sulgema

Soome üks suurimatest restoranifirmadest Noho Partners teatas, et koondab umbes 1250 inimest. Äärmiselt keerulised ajad on ka teistel restoranidel. Hotelli Congress restoranis sommeljeena töötav Inari Mattsson ütles HS-ile, et õhkkond töökohal on väga ebakindel.

“Pidime jõulupühadeks restorani niikuinii sulgema. Peale uute piirangute välja kuulutamist on telefon olnud punane terve hommiku. Ebakindlus on suur ja juhid peavad mõtlema, mida edasi teha,” ütles Mattsson.

Inari Mattsson on restoranis töötanud alates juulist. Suvehooaeg oli restoranis tema sõnul “tohutult hea”. "Enne teist lainet tegime tohutult head tööd,” rääkis Mattsson. Lisaks on restoran teinud palju investeeringuid ürituste korraldamisele ning plaanis oli korraldada ka pulmatseremoonia 120 inimesele.

Sama rääkis väljaandele ka Helsingi tuntud restoranis töötav kelner. Ta soovis intervjuud anda anonüümselt, kuna kardab oma töökoha pärast.

"Ma ei usu, et restoranitööstus oma endisesse seisu tagasi pöörduks," ütles ta. Ta lisas, et on kaalunud ka valdkonna vahetust. "Koroonaperioodil on olnud paremaid perioode ja siis tõmmatakse vaip uuesti alt ära," rääkis ta.

Uue eriala õppimine pole aga tema jaoks veel aktuaalne.

"See kõik on mõjutanud mu tervist, ma olen praegu üsna kurnatud. Siis, kui ma end vormi saan, mõtlen sellele uuesti. Mul on selles mõttes vedanud, et meil on leibkonnas kaks täiskasvanut. Üksi ma arvete maksmist üle ei elaks ja ilmselt ei elaks ka seda olukorda üle,” rääkis ettekandja.