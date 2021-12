Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar selgitab, milline on Eesti seis vaadates tänastele väga kõrgetele energiahindadele. Kas meie plaanides midagi ka muutub? Selgub, et muutused on pidevad, kuid nende osa ei ole hetkel kuidagi põlevkivist eemaldumisse teistmoodi suhtuma hakata. Eriti arvestades, et me võime siin teha, mis me tahame, aga kuna elektrisüsteem on riikide vahel ühine, siis oluline on, et taastuvenergia võimekused kasvaksid ühtlaselt terves Euroopa Liidus.

Mida aga tähendab see, et peaksime uute teadmiste valguses hakkama mõtlema riigi strateegilisele reservile? Mis see üldse on?