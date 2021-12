Uus suund investeerimismaailmas haarab investorite tähelepanu

Metaversiooni mõistmine on keeruline, eriti seetõttu, et seda ei ole veel olemas. Kuid firmad nagu Nividia, Meta(Facebook Inc.-toim), Microsoft ja teised suured tehnikaettevõtted räägivad sellest pidevalt.

Kuid kuidas sellesse investeerida?

Kõige lihtsam on leida turult üles ETF, kes investeerib ainult ettevõtetesse, mis tegelevad metaversiooni arendamisega. Enamasti sisaldavad need ETFid suuri ettevõtteid, kes otseselt või kaudselt aitavad metaversiooni elluviimisele kaasa. Mõned suuremad neist on Meta, Apple, Nividia, Microsoft ja Amazon.

ETF ehk börsil kaubeldav fond Väärtpaber, mis järgib indeksit, toorainet või mõnda varaklassi samamoodi nagu indeksifond, kuid on börsil kaubeldav. Allikas: LHV



Juhul kui ETFi kaudu investeerimine tundub liiga igav, tasub uurida millised ettevõtted ja startupid aitavad kaasa antud keskkonna loomisele ja investeerida neisse iseseisvalt. Eestis tegutseb metaversiooni vallas Wolf3D, luues klientidele 3D avatare.

Näitena tõime välja Roundhill Investments ETFi kümme suuremat osalust:

Nvidia corporation(8,29%) Meta platforms Inc.(8.02%) Roblox corporation (7,37%)

Microsoft corporation(6,52%)

Unity software Inc.(5,79%)

Snap Inc.(4,75%)

Sea Ltd(3,81%)

Autodesk Inc.(3,75)

Amazon(3,68%)

Apple Inc(3,64%)

Roundhillile kuuluva metaversiooni ETFis on enam kui ühe miljardi dollari väärtuses varasi. Swedbanki varade müügijuht Andres Suimets selgitas, et Eestis see kahjuks kättesaadav pole, kuna tegemist pole UCITSga ehk eurofondiga.

Kui tänapäeva Interneti kogemus on kahemõõtmeline - see tähendab, et me sirvime ja kerime seda ekraanil, siis metaversioon on ruumiline(3D). Metaversioon annab võimaluse olla kes sa iganes soovid ja unustada kõik mis toimub väljaspool. Metaversioon võib olla füüsilist maailma täpselt kopeeriv peegelmaailm või täiesti väljamõeldud maailm, mida võib kohata videomängus. Veel ei ole teada, kas luuakse üks suur metaversioon või erinevad firmad loovad mitmeid väiksemaid metaversioone.