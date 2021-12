ANALÜÜS | "Moodsad ajad" tööturul ehk kuidas inflatsioon palganumbriga kokku sai. Kas jahutada palkasid?

Kui ECB on hoidnud viimaste kuude arengute foonil madalat profiili, siis Euroopa Komisjon (EK) paneb üksteise järel letti initsiatiive, mis kõik on suunatud töösuhete ulatuslikumale reguleerimisele. Ühiseks nimetajaks nendele algatustele on 'platvormidele' päitsete pähe panemine ning palgavaesuse leevendamine. Seega ei ole EK kuidagi moondunud marksistlikuks agentuuriks, kes tahab rikastelt vara ära võtta, nende eesmärk on tööturu alumisi palgadetsiile rohkem järgi aidata. Mida siis tuleval aastal Brüsselist oodata on?

Esiteks, Euroopa miinimumpalga direktiiv (loe siit), mis on juba mõnda aega menetluses olnud ja äsja (6. detsembril 2021) sai EPSCO-lt (liikmesriikide töö- ja sotsiaalküsimuste ministrite nõukogu) mandaadi seaduseelnõuga Euroopa Parlamenti minna. EL on loomulikult ka poliitiline ühendus ja tulised vaidlused selle üle, kui konkreetseks või 'ümmarguseks' direktiiv kujuneb, on alles käimas. Nii on Euroopa Parlamendis ca 100 saadikut 6 fraktsioonis, kes tahaks direktiivi täiendada selliselt, et Euroopa hangetel lubatakse osaleda vaid nende ettevõtetel, asutustel, kus on rakendatud kollektiivlepingud (loe siit). Realistlikuks jäädes arvab Sharpminder, et direktiiv ei muuda kollektiivlepinguid kohustuslikuks, küll aga jääb sisse tungiv soovitus nende haaret ja kasutusala laiendada. Ja eks me tea juba varasematest EL sotsiaalpoliitika suunistest, et 'tungivalt soovituslik' on pea sama siduv kui 'kohustuslik'.