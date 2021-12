Eesti juhtiv ühistranspordi IT-ettevõte omandas globaalse haardega konkurendi

„Meil on ambitsioonikas eesmärk tõusta 2026. aastaks maailma juhtivaks intelligentsete transpordisüsteemide pakkujaks ja ühistranspordisektoriga seotud tehnoloogiaettevõtete grupiks. LIT Transiti omandamine on sel teel oluliseks verstapostiks, tegemist on ühistranspordi valdkonna juhtiva tegijaga,“ kommenteeris Ridango juhatuse esimees Erki Lipre. „Tehinguga kasvab meie globaalne tegutsemisulatus ja turgude arv märkimisväärselt, samuti lisandub ülitugev reaalaja-lahenduste kompetents ning uued teenused transpordiametitele ja -operaatoritele.“

„Töötame selle nimel, et viie aasta pärast oleksime käibelt senisest kümme korda suurem tehnoloogiagrupp. Turg areneb kiiresti ning kahtlemata on meil head eeldused sellest osa saada. Siin on oluline osa tugeval meeskonnal ja suuremahulisel tootearendusel, et kliendi ja reisija kogemus oleks maailma tipptase,“ ütles Lipre. „LIT Transit on valdkonnas tuntud tegija ning neil on väga tugev meeskond. Näeme, et kahe ettevõtte tooteportfell täiendab teineteist suurepäraselt ning jõud ühendades suudame kiiremini astuda suurte konkurentide kandadele ja vallutada uusi turge.“