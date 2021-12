Kauplejad muretsevad tööjõupuuduse pärast - kas põhjusega?

„Alternatiivne ja väga mugav lahendus, mis juba Baltikumis ja Skandinaavias aktiivselt kasutusel on, on kaubakapid. Väljast näeb kapp välja nagu pakiautomaat, kuid selle sees on erineva tehnoloogiad, näiteks külmutamine, mis on mõeldud just toidu hoiustamiseks. Kaupmees saab enda kauba sinna sisse panna ja klient saab sellele seejärel enda jaoks sobival ajal järele tulla. Lisaks on hea see, et kuna kapid ehitatakse enamasti poe lähedusse, siis saab kaupmees tellimuse enamasti juba mõne tunniga täita," rääkis Mažulis.