Vaktsineerimatuse tõttu töö kaotanud pöörduvad töövaidluskomisjoni asemel otse kohtusse

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel sõnas, et töövaidluskomisjonis on kõige sagedasemad rahalised nõuded, näiteks töötasuga seotud nõuded. Küll aga on aasta jooksul olnud töövaidluskomisjonis ka kümme töövaidlust, kus ühe teemana on mainitud vaktsineerimist, testimist ja maski kandmist. Abel lisas, et tööandjad on töösuhted öelnud üles mitmel põhjusel korraga, mis on omakorda viinud pooltevahelise vaidluseni. Need, kes on kaotanud töö vaktsineerimatuse tõttu, on seni pöördunud otse kohtusse, nentis Abel. Ta lisas, et loodab, et selleteemaliste vaidluste hulk ei suurene ning pooled leiavad ühise lahenduse ning saavutavad vaidlusteta leppimise või kompromissi, mis sobib mõlemale poolele.