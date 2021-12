Telliskivi Loomelinnaku juhi sõnul vahetuvad üürnikud regulaarselt. Legendaarne Pudel on üks neist

Pudel baari teisipäevases Facebooki postituses seisis: "Me hakkame teid kõiki igatsema. Me oleme läinud, aga loodetavasti mitte unustatud! Me pole kindlad, kuhu me jõuame, kuid niipea, kui oleme alustanud midagi uut, saate sellest esimesena teada."

Viimane päev on neil esmaspäeval 14. veebruaril. "Sobivalt on see sõbrapäev. Ideaalne kohtinguõhtu, et teha mõned joogid lähedaste ja sõpradega."

Pudel avas uksed üheksa aastat tagasi. "Me pole keegi ilma oma klientideta ja täname teid südamest, et olete teinud Pudeli aastate jooksul nii populaarseks kohaks," märgib baari meeskond teates.

Telliskivi Loomelinnaku omaniku Jaanus Jussi sõnul on Pudeli baar tegutsenud nende pinnal juba pea üheksa aastat. „Meil on nendega pikk ajalugu, millest kõigest ma ei hakka rääkima." Jussi sõnul vahetub Telliskivi Loomelinnakus aasta jooksul 30-50 üürnikku. „Meil toimub pidev üürnike vahetus. Pudel on neist vast kõige nähtavam, sest kõnetab paljusid inimesi," lisas ta.

Üldiselt on Telliskivi Loomelinnak ise koroonapandeemia ajal hakkama saanud. See tähendab, et ka üürnikkudele on vastu tuldud ning üürihindu langetatud. „Praegune heitlik 2021. aasta majandusolukord koos oma piirangutega pole kahjuks kõiki rentnikke ja ettevõtjaid soosinud," arvas Juss. Samalt aadressilt lahkus hiljuti ka Reval Cafe, mis leidis siiski lähedal uue asukoha.