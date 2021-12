Tartu linnavolikogu võttis vastu 2022. aasta eelarve

Tartu on vaatamata koroonapandeemiale ja sellest tingitud piirangutele hästi toime tulnud ning linna finantsseis on hea. Tartu jätkab vastutustundlikku eelarvepoliitikat, millega tagatakse linlastele vajalikud teenused ja tehakse olulisi investeeringuid ühtekokku 33,6 miljoni euro eest.

Volikogu esimees Tõnis Lukas märkis, et uus volikogu koosseis jõudis linna 2022. aasta eelarvega tegeleda vaid mõne nädala, aga seda intensiivsemalt tööd tehti nii koalitsioonis kui opositsioonis. "Eelarves on nii olulisi investeeringuid kui ka asutuste tegevuskulude tõuse, on hoidutud lasteaiatasude tõusust, on investeeritud teedesse-tänavatesse, lasteaedadesse ning koolidesse. Strateegilistest protsessidest algab eelarve toel praegu veel venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eesti õppekeelele ja jätkatakse rohepöörde ning innovatiivsete ettevõtete toetamisega töökohtade loomisel." lisas Lukas.

Tartu põhitegevuse tuludeks on järgmisel aastal planeeritud 181,3 miljonit eurot, mis on käesoleva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 6,6% enam. Peamise tuluallika, üksikisiku tulumaksu laekumiseks on kavandatud 105 miljonit eurot. Põhitegevuse kulud on 167,8 miljonit eurot, sellest 94,6 miljonit eurot on hariduskulud. Linna investeerimistegevuse tulud on 8,5 miljonit eurot, kulud 34,2 miljonit.