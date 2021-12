Veedad palju aega arvutis? Vaata, mida kasulikku sel ajal teha

Arvutit sulgedes ei mõista me tihti, kuhu läks aeg, mis sai selle taga veedetud! Lihtne on unustada end tundideks videoid või sotsiaalmeediapostitusi vaatama, sest sisu uueneb pidevalt ja pakub kogu aeg midagi põnevat. Kindlasti saab sellest palju uusi teadmisi, kuid sageli ei aita need meid kuidagi oma eesmärkidele lähemale ja pigem annavad võimaluse kohustustest eemale hiilida. Vaata, kuidas saad arvutis veedetud aega enda kasuks pöörata!

1. Õpi selgeks uus keel

Tahad reisida ja suhelda kohalikega või täiendada oma CV-d? Uue keele õppimine on selleks suurepärane võimalus! Selleks on saadaval nii tasulisi koolitusi kui ka tasuta äppe, nagu Duolingo, kus saad valida paljude erinevate keelte vahel!

2. Sea oma rahaasjad korda



Sea endale regulaarne eesmärk teha vähemalt kord nädalas arvutis olles ülevaade oma rahaasjadest. Selleks võid kasutada vabavarana leitavaid eelarve põhjasid või luua ise endale kulude-tulude ülevaate, mida jooksvalt täiendada. Mitmed platvormid ja rakendused võimaldavad siduda oma kasutajakonto pangakontoga ja nii saad andmed otse rakendusse tõmmata. Aga veendu eelnevalt, et tegemist on usaldusväärse platvormiga! Enamik finantskirjaoskuse gurusid on välja toonud, et alates hetkest, mil saad selge ülevaate oma kuludest ja tuludest, on võimalus hakata looma paremat süsteemi raha säästmiseks ja sissetulekute kasvatamiseks!