"Šokk alles tuleb, Eesti ei ole seda šokki veel läbi teinud. Me ju tahame, et elu oleks mugav: poed oleks ööpäev ringi lahti, haiglas oleks südamlikud õed, kes kõiki su soove silmist loevad, ning et vanurite eest kantaks hoolt. See ei ole enam palgateema, vaid küsimus on selles, kas me tahame seda tööd teha," märgib Realo.